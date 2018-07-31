Лопетеги: "Возможные подписания? Мы в восторге от этого состава"

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Лопетеги: "Возможные подписания? Мы в восторге от этого состава"Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал ситуацию с возможными подписаниями своего клуба.

"У нас есть несколько "подписаний", которых мы ожидаем в команде после их возвращения из отпуска из-за выступлений на Чемпионате Мира. Мы в восторге от игроков, которые у нас есть. Мы работаем над тем, чтобы стать отличной командой. Даже если новые игроки не придут, я буду счастливым тренером. История "Реала" знаменует собой пример для любого профессионального клуба. Мы всегда должны стремиться к победе, и ради этого мы будем работать. История "Реала" не позволяет ничего другого", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним,  Перес убеждает Лопетеги подписать в "Реал" новоиспеченного чемпиона мира. | soccernews.ru

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