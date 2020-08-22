Лопетеги выиграл первый трофей за тренерскую карьеру на клубном уровне

"Севилья" обыграла "Интер" (3:2) в финале Лиги Европы и завоевала шестой трофей в истории.

Для главного тренера клуба Хулена Лопетеги эта награда стала первой в клубной карьере.

Ранее специалист работал со сборной Испании и мадридским "Реалом". "Севилью" Лопетеги возглавил 5 июня.

Не пропустите:"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории | http://soccernews.ru