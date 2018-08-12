Лопетеги высказался о Бензема и Бэйле

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги поделился мнением о Кариме Бензема и Гарете Бэйле.

"Мы в восторге от Бензема, он очень хорош в тренировочном процессе и находится в оптимальной физической форме. Он очень поможет "Реалу" во многих аспектах - не только в забивании голов.

Я не буду говорить о предыдущих сезонах Бэйла. Гарет, с которым познакомился я, счастлив и предан этому клубу. Мы собираемся поменять его позицию на поле, пока эта трансформация ещё не завершена, но Бэйл очень хорошо показывает себя на тренировках" - приводит слова Лопетеги Marca.

Читайте также: Лопетеги определился с ориентировочным составом "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА. | http://soccernews.ru