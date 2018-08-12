Лопетеги высказался о будущей конкуренции Наваса и Куртуа

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о будущей конкуренции голкиперов своей команды - Кейлора Наваса и Тибо Куртуа.

" Мы будем участвовать во многих турнирах - и это хорошо для команды. Независимо от нашего решения, всегда будет проблема, потому что будет вратарь, который окажется на скамейке запасных. Но мы не видим в этом проблемы ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, в "Реале" остались недовольны заявлением Роналду. | soccernews.ru