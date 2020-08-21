Лопетеги высказался о грядущем финале Лиги Европы

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги поделился мыслями о финальном матче Лиги Европы против миланского "Интера".

"В "Интере" собрана команда для борьбы в Лиге Чемпионов, учитывая калибр выдающихся футболистов и крайне опытного тренера, работавшего с топ-клубами. Ожидаю матча наивысшей пробы, который потребует от нас проявить лучшие качества. Конечно же, мы постараемся грамотно к нему подготовиться и справиться с выпавшим испытанием.

За "Интер" играют топовые футболисты во всех смыслах слова. Благодаря тренеру, стиль команды плотно заложен в игроках. Нам надо будет показать максимум возможностей. "Интер" провёл хороший сезон, уступив в борьбе за скудетто всего одно очко. Эта команда также показала свою состоятельность в Лиге Чемпионов и очень уверенно дошла сейчас до финала. Надо быть готовыми к встрече с ней", - цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Матч "Севилья" - "Интер" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Финал примет немецкий город Кёльн.

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