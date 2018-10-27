Лопетеги высказался о неучастии Месси в Эль Класико

Наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о неучастии капитана "Барселоны" Лионеля Месси в грядущем Эль Класико.

"Мы думаем только о себе, пытаемся придумать, как выжать максимум из собственных преимуществ. Что касается отсутствия Месси, то это не имеет значения, поскольку у них много других качественных игроков, а значит мы должны здорово обороняться" - приводит слова Лопетеги Marca.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится в воскресенье, 28 октября, в 18:15 по московскому времени.

Месси пропустит Эль Класико из-за перелома руки. Аргентинец пробудет в лазарете ещё не менее двух недель.

Не пропустите: "Реал" объявил заявку на Эль Класико. | http://soccernews.ru