Лопетеги высказался о поражении "Реалу" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от мадридского "Реала" со счетом 2:3 в матче 32-го тура Ла Лиги.

Напомним, что после первого тайма подопечные Лопетеги выигрывали со счетом 2:0.

"Соперник был лучше во втором тайме. Но очевидно, что они должны были играть в меньшинстве. Во время перерыва мы говорили о том, чтобы продолжать играть в том же духе.

Нам пришлось сделать три замены из-за причин, вызванных травмами. Одну – из-за действий Эдуардо Камавинга. Мы недостаточно хорошо распоряжались нашими шансами. Был страх одержать победу.

Они забили очень быстрый гол и заставили нас усомниться. Мы расстроены. Первый тайм был хорошим, но игра состоит из двух половин.

Рука у Винисиуса была очевидной – это видели все", – сказал испанский специалист.

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