Лопетеги высказался о поражении "Реалу" в Ла Лиге

Теги реал мадридсевильяхулен лопетегила лига

Лопетеги высказался о поражении "Реалу" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от мадридского "Реала" со счетом 2:3 в матче 32-го тура Ла Лиги.

Напомним, что после первого тайма подопечные Лопетеги выигрывали со счетом 2:0.

"Соперник был лучше во втором тайме. Но очевидно, что они должны были играть в меньшинстве. Во время перерыва мы говорили о том, чтобы продолжать играть в том же духе.

Нам пришлось сделать три замены из-за причин, вызванных травмами. Одну – из-за действий Эдуардо Камавинга. Мы недостаточно хорошо распоряжались нашими шансами. Был страх одержать победу.

Они забили очень быстрый гол и заставили нас усомниться. Мы расстроены. Первый тайм был хорошим, но игра состоит из двух половин.

Рука у Винисиуса была очевидной – это видели все", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Анчелотти прокомментировал победу над "Севильей". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бруну Фернандеш попал в ДТП

Бруну Фернандеш попал в ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов