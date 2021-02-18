Лопетеги высказался о поражении "Севильи" от "Боруссии"

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги поделился мыслями об исходе первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Напомним, что немцы победили в гостях со счётом 3:2 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

"Нехороший результат. Домашнее поражение от дортмундцев позитивным быть не может, но одна игра у нас ещё есть, и мы намерены воспользоваться этой возможностью. Полетим с притязаниями и надеждами на успех. Поражения мы не заслуживали, но у них один из лучших игроков мира, который всё и изменил. Кара оказалась избыточной", - сказал Лопетеги.

Ответная встреча между "Боруссией" и "Севильей" состоится в Дортмунде 9 марта.

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