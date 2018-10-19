Лопетеги высказался о своём будущем

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Лопетеги высказался о своём будущем

Наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги накануне игры с "Леванте" ответил на вопросы журналистов о своём будущем.

"Я спокоен и сконцентрирован на своей работе, поскольку ощущаю полную поддержку со стороны клуба. Полностью уверен в своей команде и правильности выбранного курса. Сезон только начался, и я убеждён, что вскоре мы станем сильнее. Надо просто не обращать внимание на то, что говорят извне" - приводит слова Лопетеги Marca.

Отметим, что по итогам восьми туров Примеры "Реал" занимает пятое место в турнирной таблице. Более того, "сливочные" не могут забить на протяжении четырёх матчей. 

На фоне этого в прессе активно муссируются слухи о возможном увольнении Лопетеги, который только прошлым летом возглавил команду.

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