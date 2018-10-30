Лопетеги высказался о своём увольнении из "Реала"

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Лопетеги высказался о своём увольнении из "Реала"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о своём увольнении из королевского клуба.

"Я принимаю решение совета директоров "Реала" и хочу поблагодарить клуб за предоставленный шанс. Также благодарю игроков за их работу и всех сотрудников за их старания в течение данного периода. И, конечно, огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона" - приводит слова Лопетеги FourFourTwo.

Отметим, что 52-летний специалист продержался у руля "сливочных" всего 137 дней.

После десяти туров "Реал" занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, а в группе Лиги Чемпионов делит лидерство с "Ромой". Кроме того, "бланкос" проиграли "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

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