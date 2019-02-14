Лопетеги высказался о своём увольнении из сборной Испании

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Лопетеги высказался о своём увольнении из сборной Испании

Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о своих эмоциях, которые он испытывал летом 2018 года.

Напомним, что 52-летний специалист готовил "Фурию Роху" к Чемпионату Мира, но параллельно заключил контракт с королевским клубом. За это его уволили из национальной команды за день до старта мундиаля.

"Я не спал, не понимал, что происходит. Сначала я был в России, готовил сборную к Чемпионату Мира, а потом уже оказался на "Сантьяго Бернабеу" с новой командой. Всё случилось очень быстро, было трудно говорить, эмоции зашкаливали. Чемпионат Мира - это была мечта, над реализацией которой я усердно работал. В "Реале" старт получился хорошим, команда здорово играла, но потом у нас были три очень плохие недели. Я надеялся, что у меня есть время, чтобы найти решение. Был уверен, что справлюсь со сложившейся ситуацией" - приводит слова Лопетеги BBC.

В "Реале" тренер проработал недолго - 29 октября его уволили после серии неудовлетворительных результатов, в частности, поражения от "Барселоны" со счётом 1:5.

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