Лопетеги высказался о волевой победе "Севильи" над "Краснодаром" в ЛЧ

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Краснодара".

Испанская команда проигрывала со счётом 0:2, но в итоге победила, несмотря на удаление в конце первого тайма.

"Счастливы, что удалось набрать 3 очка. Думаю, мы заслужили победу, хотя матч был непростым. С нами произошло всё плохое, что только могло случиться. Очень быстро мы оказались в ситуации, когда уступаем 0:2, не заслуживая того. А затем ещё последовало удаление Наваса, что лишь осложнило нам задачу. Но мы продемонстрировали невероятные характер, волю, командные усилия. Было много голевых моментов, и, пускай с трудом, мы всё же забили", - цитирует Лопетеги AS.

"Севилья" набрала 7 очков в 3 турах ЛЧ и делит лидерство в группе с лондонским "Челси".

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