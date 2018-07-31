Лопетеги высказался о возможных трансферах "Реала"

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Лопетеги высказался о возможных трансферах "Реала"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о возможных трансферах своего клуба.

"Какие позиции необходимо укрепить? Мы не собираемся говорить о гипотетических вещах. С составом, который имеется в моем распоряжении, мы можем выполнить поставленные перед "Реалом" задачи", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним,  Лопетеги остался доволен работой Винисиуса Жуниора на тренировках. | soccernews.ru

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