Лопетеги высказался о возможных трансферах "Реала"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о возможных трансферах своего клуба.

"Какие позиции необходимо укрепить? Мы не собираемся говорить о гипотетических вещах. С составом, который имеется в моем распоряжении, мы можем выполнить поставленные перед "Реалом" задачи ", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, Лопетеги остался доволен работой Винисиуса Жуниора на тренировках. | soccernews.ru