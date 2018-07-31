Лопетеги высказался об уходе Роналду

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Лопетеги высказался об уходе РоналдуНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался об уходе из его клуба португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Криштиану - один из самых важных игроков в истории клуба. Он выразил намерение уйти, и клуб облегчил ему уход, признав необычайное наследие, которое он оставил после себя. Когда я подписывал контракт, я еще не знал, что он уйдет, но в итоге он выразил желание уйти. Построить команду без Криштиану, сделать ее конкурентоспособной и выигрывать с ней трофеи - это захватывающая задача. Я не сомневаюсь, что мы способны на это с имеющимися игроками. Я бы подписал контракт с "Реалом", даже если бы знал, что Роналду уйдет ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним,  Лопетеги высказался о возможных трансферах "Реала". | soccernews.ru

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