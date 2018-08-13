Лопетеги взял с собой на матч за Суперкубок УЕФА 29 игроков
Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги взял с собой в Таллин на матч за Суперкубок УЕФА против земляков из "Атлетико" 29 игроков.
Вратари: Куртуа, Навас, Лунин, Касилья, Зидан.
Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Начо, Одриосола, Регилон, Х. Санчес, С. Лопес.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос, Вальверде.
Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль, де Томас, Винисиус.
Напомним, "Реал" теряет Одриосолу. | soccernews.ru
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