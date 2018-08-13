Лопетеги взял с собой на матч за Суперкубок УЕФА 29 игроков

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги взял с собой в Таллин на матч за Суперкубок УЕФА против земляков из "Атлетико" 29 игроков.

Вратари: Куртуа, Навас, Лунин, Касилья, Зидан.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Начо, Одриосола, Регилон, Х. Санчес, С. Лопес.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос, Вальверде.

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль, де Томас, Винисиус.

Напомним, "Реал" теряет Одриосолу. | soccernews.ru