Лопетеги заинтересован в подписании чемпиона мира

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" хотел подписать 25-летнего хавбека "ткачей", еще работая в "Порту". Сейчас же он надеется, что руководство королевского клуба удовлетворит его запрос по подписанию француза, который меньше недели назад выиграл в составе своей сборной Чемпионат Мира в России.

Напомним, в субботу состоится встреча Переса с потенциально первым звездным подписантом "Реала". | soccernews.ru