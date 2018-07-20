Лопетеги заинтересован в подписании чемпиона мира

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Лопетеги заинтересован в подписании чемпиона мираНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" хотел подписать 25-летнего хавбека "ткачей", еще работая в "Порту". Сейчас же он надеется, что руководство королевского клуба удовлетворит его запрос по подписанию француза, который меньше недели назад выиграл в составе своей сборной Чемпионат Мира в России.

Напомним, в субботу состоится встреча Переса с потенциально первым звездным подписантом "Реала". | soccernews.ru

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