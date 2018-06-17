Лопетеги заинтересован в подписании хавбека "Баварии"

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Лопетеги заинтересован в подписании хавбека "Баварии"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже уведомил руководство королевского клуба о своем желании. Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес готов удовлетворить просьбу 51-летнего специалиста.

В завершившемся сезоне Тьяго Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" готовит более 200 миллионов евро на двух звезд Серии А. | soccernews.ru

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