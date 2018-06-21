Лопетеги заинтересован в подписании хавбека сборной Франции

Теги реал мадридлионхулен лопетегинабиль фекир

Лопетеги заинтересован в подписании хавбека сборной ФранцииНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже сообщил, что хотел бы видеть 24-летнего хавбека "ткачей" игроком своей команды. Поэтому вполне вероятно, что уже в ближайшее время "Реал" включится в борьбу за футболиста, главным претендентом на которого считался "Ливерпуль".

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, отец Лунина прокомментировал возможный переход сына в "Реал". | soccernews.ru

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