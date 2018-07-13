Лопетеги заинтересован в подписании ключевого хавбека "Челси"

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Лопетеги заинтересован в подписании ключевого хавбека "Челси"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании ключевого полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте.

По сведениям AS, наставник "сливочных" обозначил 27-летнего хавбека "аристократов" в качестве одной из своих приоритетных трансферных целей на текущее лето.

В прошлом сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним,  Хамес выразил желание вернуться в "Реал". | soccernews.ru

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