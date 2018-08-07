Лопетеги заинтересован в подписании защитника "Челси"

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Лопетеги заинтересован в подписании защитника "Челси"Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.

Как информирует Football Espana, наставник "сливочных" ценит 27-летнего бека "аристократов" за его универсальность. Он уже попросил руководство своего клуба подписать игрока до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Алонсо забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 46 матчах за "Челси".

Напомним,  "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу. | soccernews.ru

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