Лопетеги заинтересован в подписании защитника "Челси"
Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.
Как информирует Football Espana, наставник "сливочных" ценит 27-летнего бека "аристократов" за его универсальность. Он уже попросил руководство своего клуба подписать игрока до закрытия трансферного окна.
В прошлом сезоне Алонсо забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 46 матчах за "Челси".
Напомним, "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Барселона" близка к расставанию с Андре Гомешем
-
Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги
-
Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго
-
"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"
-
ПСЖ отказался от своих притязаний на хавбека "Челси"
-
"Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евро
-
ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч
-
1
"Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром
-
1
"Барселона" заинтересовалась звездой Серии А
-
"Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт
-
Хавбек ПАОКа: "Черчесов - генерал"
-
Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии"
-
"Реал" теряет Начо
-
Этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока
-
Кройфф возглавил китайскую команду
-
Себальос: "Реал" не заметит отсутствия Роналду"
-
Рио Фердинанд назвал защитника, которого должен купить "Манчестер Юнайтед"
-
ПАОК - "Спартак": прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Чемпионов
-
ПАОК - "Спартак": где смотреть трансляцию матча
-
Стало известно, когда Куртуа прилетит в Мадрид для завершения трансфера в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Кардифф Сити
|0
|0
|6
|Челси
|0
|0
|7
|Кристал Пэлас
|0
|0
|8
|Эвертон
|0
|0
|9
|Фулхэм
|0
|0
|10
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|11
|Лестер Сити
|0
|0
|12
|Ливерпуль
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|16
|Саутгемптон
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|20
|Вулверхэмптон
|0
|0