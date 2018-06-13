Лопетеги запросил у Переса 200 миллионов евро на покупку своей главной трансферной цели

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги запросил у президента своего клуба Флорентино Переса 200 миллионов евро на покупку своей главной трансферной цели.

Так, по сведениям испанской прессы, 51-летний специалист является почитателем таланта форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Поэтому очевидно, что новый наставник "сливочных" предпримет попытки заполучить перспективного француза в свою новую команду.

Напомним, Лопетеги не заинтересован в подписании Азара. | soccernews.ru