Лопетеги запросил у Переса 200 миллионов евро на покупку своей главной трансферной цели

Теги килиан мбаппепсжреал мадридфлорентино пересхулен лопетеги

Лопетеги запросил у Переса 200 миллионов евро на покупку своей главной трансферной целиНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги запросил у президента своего клуба Флорентино Переса 200 миллионов евро на покупку своей главной трансферной цели.

Так, по сведениям испанской прессы, 51-летний специалист является почитателем таланта форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Поэтому очевидно, что новый наставник "сливочных" предпримет попытки заполучить перспективного француза в свою новую команду.

Напомним, Лопетеги не заинтересован в подписании Азара. | soccernews.ru

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