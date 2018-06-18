Лопетеги запросил у Переса подписать четырех игроков

Теги реал мадридфлорентино пересхулен лопетеги

Лопетеги запросил у Переса подписать четырех игроковНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги запросил у президента своего клуба Флорентино Переса подписать четырех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист трансферов наставника "сливочных" вошли голкипер Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), защитники Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад") и Джером Боатенг ("Бавария"), а также форвард Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, Рамос рекомендовал "Реалу" не приглашать Конте. | soccernews.ru

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