Лопетеги запросил у Переса трансфер хавбека "Порту"

Теги реал мадридпортуфлорентино пересхулен лопетегиэктор эррера

Лопетеги запросил у Переса трансфер хавбека "Порту"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги запросил у президента своего клуба Флорентино Переса трансфер полузащитника "Порту" Эктора Эрреры.

Так, по сведениям Reforma de México, 28-летний хавбек "драконов" стал первым игроком в списке потенциальных новобранцев "сливочных" их нового наставника.

В завершившемся сезоне Эррера забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Порту".

Напомним, Асенсио определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru

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