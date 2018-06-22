Лопетеги запросил у Переса трансфер хавбека "Порту"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги запросил у президента своего клуба Флорентино Переса трансфер полузащитника "Порту" Эктора Эрреры.

Так, по сведениям Reforma de México, 28-летний хавбек "драконов" стал первым игроком в списке потенциальных новобранцев "сливочных" их нового наставника.

В завершившемся сезоне Эррера забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Порту".

Напомним, Асенсио определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru