Лопетеги запросил у Переса трансфер топового защитника

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги запросил у президента своего клуба Флорентино Переса трансфер топового защитника.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" желает видеть игроком своей команды бека "Наполи" Калиду Кулибали. По мнению 51-летнего специалиста, сенегалец стал бы идеальным партнером для капитана королевского клуба Серхио Рамоса по центру обороны.

Напомним, "Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии. | soccernews.ru