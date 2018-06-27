Лопетеги запросил у Переса трансфер топового защитника

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Лопетеги запросил у Переса трансфер топового защитникаНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги запросил у президента своего клуба Флорентино Переса трансфер топового защитника.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" желает видеть игроком своей команды бека "Наполи" Калиду Кулибали. По мнению 51-летнего специалиста, сенегалец стал бы идеальным партнером для капитана королевского клуба Серхио Рамоса по центру обороны.

Напомним, "Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии. | soccernews.ru

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