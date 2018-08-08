Лопетеги запросил у Переса трансферы четырех игроков

1 Теги реал мадридфлорентино пересхулен лопетеги

Лопетеги запросил у Переса трансферы четырех игроковНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги запросил у президента своего клуба Флорентино Переса трансферы четырех игроков.

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сливочных" попросил укрепить позиции форварда и центрального полузащитника. Также 51-летний специалист хотел бы заполучить топового вратаря и универсального игрока в оборону, который мог бы закрывать несколько позиций.

Исходя из этих пожеланий, испанская пресса уже определила круг претендентов на переход в королевский клуб. Это Родриго ("Валенсия"), Мариано Диас ("Лион"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Набиль Фекир ("Лион"), Давид Алаба ("Бавария"), Маркос Алонсо ("Челси") и Тибо Куртуа ("Челси").

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