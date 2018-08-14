Лопетеги: "Зидан проделал хорошую работу, но это уже в прошлом"

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Лопетеги: "Зидан проделал хорошую работу, но это уже в прошлом"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о работе на "Сантьяго Бернабеу" своего предшественника - Зинедина Зидана.

"Прошлое - это история, сейчас же все, чего мы хотим - это продолжать выигрывать. Зидан проделал большую работу, и "Мадрид" добился успеха, но это часть прошлого. Мы хотим продолжить делать историю клуба, и мы хотим делать это, не оглядываясь назад. Мы хотим смотреть вперед с оптимизмом и с уверенностью. Другого выбора у нас нет", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним,  Перес намерен увеличить предложение по Пьяничу. | soccernews.ru

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