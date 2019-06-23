Лопырева: "Мои мысли будут с Месси"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева сообщила, что она болеет за сборную Аргентины и Лионеля Месси на Кубке Америки.

"Будете вечером смотреть футбол? Часть моих мыслей будет в Порту-Алегри. Мой любимый футболист Лионель Месси со своей многострадальной сборной будет биться за честь аргентинского футбола. У команды одно очко после двух игр в группе. Хуже на Copa America было только 40 лет назад", – написала Лопырева в Твиттере.

Матч третьего тура группового этапа Кубка Америки Катар - Аргентина состоится сегодня, 23 июня, и начнется в 22:00 мск.

Стоит отметить, что у Лопыревой есть сын по имени Марк Лионель.

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