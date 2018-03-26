Лопырева назвала следующего чемпиона России

Первый посол ФИФА от России Виктория Лопырева рассказала о том, что бы она сделала будучи главой РФС. Также она выразила мнение, что чемпионат России-2017/18 выиграет "Спартак".

"Не стала бы разбивать эти важные вопросы. Поэтому, в первую очередь, я бы начала развивать детский футбол. Потом задумалась бы по поводу лимита. Что касается зарплат, то здесь принять руководителей клубов верные решения заставит сама жизнь.

Кто будет в следующем году чемпионом? Не буду изменять традиции – "Спартак"!" - сказала она.

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