Лопырёва не удивлена арестом Кокорина и Мамаева

Фотомодель Виктория Лопырёва поделилась мнением о скандальной ситуации с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Скажем так: я не удивлена. Я не была очевидцем того, что произошло, но видео со стулом и избиением – это реальность. История очень некрасивая, недостойная. В целом Кокорина сгубило ощущение вседозволенности. Если он так ничего и не понял, и выводов не сделал, то что тут можно ещё сказать?" - сказала Лопырёва.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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