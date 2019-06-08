Лопырёва - о "Золотом мяче": "В этом году никто даже близко не стоит с Месси"

Российская модель и телеведущая Виктория Лопырёва считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси с большим отрывом лидирует в гонке за "Золотым мячом" 2019 года.

"Месси сделал всё и даже больше, чтобы его команда выиграла главный европейский турнир в шестой раз. Месси заслужил "Золотой мяч", тут не может быть никаких вопросов. Лучший бомбардир европейских чемпионатов, лучший бомбардир Лиги Чемпионов, лидер по голевым передачам, созданным моментам, обводкам и так далее.

"Золотой мяч" выдаётся за лучшие индивидуальные результаты, и в этом году никто даже близко не стоит с Лео. Без него "Барселона" в своём нынешнем состоянии не претендовала бы ни на один из турниров. Отдать "Золотой мяч" кому-то другому было бы настоящим абсурдом", - сказала Лопырёва.

Напомним, что 31-летний Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В последний раз он брал эту награду в 2015 году.

В сезоне 2018/19 аргентинец вместе с "Барселоной" выиграл только Примеру.

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