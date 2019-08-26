Лопырева оценила шансы Кононова добиться успеха в "Спартаке"
Виктория Лопырева, посол чемпионата мира 2018 года в России и бывшая жена нападающего "Локомотива" Федора Смолова, заявила, что она верит в главного тренера "Спартака" Олега Кононова.
"Я очень рада за своего сокурсника Олега Кононова, потому что он очень хороший человек и профессиональный тренер, я связываю успехи его команды с тем, что он очень профессионально подходит к вопросу своей позиции тренера. Я верила с самого начала, что "Спартак" с Кононовым будет играть хорошо, даже были моменты, когда кто-то сомневался в нем. Мне кажется, что надо просто болеть, поддерживать и желать удачи своей команде. Я уверена, что у них все получится", - приводят слова Лопыревой российские СМИ.
В данный момент "Спартак" под руководством Кононова делит 1-5 места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", "Локомотивом", "Ростовом" и "Зенитом".
В 8-м туре "красно-белые" на своем поле сыграют с "Зенитом". Матч состоится 1 сентября.
Не пропустите: Кононов высказался о волевой победе "Спартака" над "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Уфа
|7
|10
|9
|Рубин
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|7
|2