Лопырева оценила шансы Кононова добиться успеха в "Спартаке"



Виктория Лопырева, посол чемпионата мира 2018 года в России и бывшая жена нападающего "Локомотива" Федора Смолова, заявила, что она верит в главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

"Я очень рада за своего сокурсника Олега Кононова, потому что он очень хороший человек и профессиональный тренер, я связываю успехи его команды с тем, что он очень профессионально подходит к вопросу своей позиции тренера. Я верила с самого начала, что "Спартак" с Кононовым будет играть хорошо, даже были моменты, когда кто-то сомневался в нем. Мне кажется, что надо просто болеть, поддерживать и желать удачи своей команде. Я уверена, что у них все получится", - приводят слова Лопыревой российские СМИ.

В данный момент "Спартак" под руководством Кононова делит 1-5 места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", "Локомотивом", "Ростовом" и "Зенитом".

В 8-м туре "красно-белые" на своем поле сыграют с "Зенитом". Матч состоится 1 сентября.

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