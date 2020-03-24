Лопырева призвала власти России принять меры, чтобы не допустить эпидемии коронавируса

Теги коронавирус

Лопырева призвала власти России принять меры, чтобы не допустить эпидемии коронавируса

Виктория Лопырева, бывшая жена нападающего "Сельты" Федора Смолова, а также посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России, призвала власти Российской Федерации принять меры, чтобы не допустить эпидемии коронавируса на территории страны.

Лопырева репостнула в сториз своего Instagram новость о том, что в ОАЭ приостановлены молитвы в мечетях, часовнях, а также других общественных местах, в связи с угрозой распространения китайского коронавируса.

"Надеюсь, в России тоже примут беспрецедентные меры, чтобы не столкнуться потом с трагедией", — написала Лопырева.

В данный момент в России заразились коронавирусом 438 человек. Умер один человек. Во всем мире заражено более 377 тысяч человек, умерли - более 16 000.

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