Лопырева призвала власти России принять меры, чтобы не допустить эпидемии коронавируса

Виктория Лопырева, бывшая жена нападающего "Сельты" Федора Смолова, а также посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России, призвала власти Российской Федерации принять меры, чтобы не допустить эпидемии коронавируса на территории страны.

Лопырева репостнула в сториз своего Instagram новость о том, что в ОАЭ приостановлены молитвы в мечетях, часовнях, а также других общественных местах, в связи с угрозой распространения китайского коронавируса.

"Надеюсь, в России тоже примут беспрецедентные меры, чтобы не столкнуться потом с трагедией", — написала Лопырева.

В данный момент в России заразились коронавирусом 438 человек. Умер один человек. Во всем мире заражено более 377 тысяч человек, умерли - более 16 000.

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