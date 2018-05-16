Лопырева: "С наибольшим интересом буду следить за поединками Бразилии и Аргентины"

Посол Чемпионата Мира в России Виктория Лопырева рассказала, за какие команды она будет болеть на предстоящем Мундиале.

"Конечно, я буду поддерживать национальную команду России в каждом матче. Если говорить об остальных сборных, то с наибольшим интересом буду следить за поединками Бразилии, Аргентины, уверена, что выдающимся станет противостояние между Германией и Мексикой.

Мне импонируют команды из Южной Америки, так как во время визита на этот континент я посетила стадион "Бомбонера" в Буэнос-Айресе. Для аргентинцев это не просто спортивный объект, а своеобразная святыня, которую они даже не решаются ремонтировать. Именно там мне удалось прочувствовать тот непередаваемый дух футбола, от которого по телу бегут мурашки", - цитирует Лопыреву СЭ.

Напомним, Месси назвал главного фаворита Чемпионата Мира. | soccernews.ru