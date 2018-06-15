Лопырева: "Сборная России показала блистательную игру и блестящий результат"

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Лопырева: "Сборная России показала блистательную игру и блестящий результат"Посол Чемпионата Мира в России Виктория Лопырева прокомментировала старт сборной своей страны на домашнем турнире.

"Сборная России показала блистательную игру и блестящий результат, даже немного неудобно перед командой Саудовской Аравии. Ребята молодцы, это отличный и бодрый старт турнира. Они подарили море позитива болельщикам, пусть забивают как можно больше голов, хотя пять мячей никто не предсказывал. Алану Дзагоеву желаю здоровья, мы все за него переживаем. Всем ребятам желаю беречь себя, но не жалеть, этот Чемпионат Мира многое значит", - цитирует Лопыреву Р-Спорт.

Напомним, игроки сборной Саудовской Аравии понесут наказание за проигрыш России. | soccernews.ru

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