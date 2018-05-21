Лопырева сделала выбор между Роналду, Месси и Неймаром

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Лопырева сделала выбор между Роналду, Месси и НеймаромПосол Чемпионата Мира в России Виктория Лопырева сделала выбор между лучшими игроками современности - Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Неймаром.

"Если говорить о моем любимом игроке в мире, то я думаю, что это Лионель Месси. Конечно, Месси и Роналду - это всегда конкуренция. У меня есть собственное мнение об этом, но я уважаю их обоих. В то же время мне очень нравится Неймар, потому что он обладает удивительной индивидуальностью. Он - отличный парень. Но если говорить о способностях и о том, кто из них является гением, то мой выбор - Месси", - цитирует Лопыреву goal.com.

Напомним, Каниджа сравнил Месси с Марадоной. | soccernews.ru

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