Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту"

Теги реал мадридсельта вигофедор смолов

Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту"

Виктория Лопырева, бывшая гражданская жена нападающего "Сельты" Фёдора Смолова, отреагировала на дебютный гол футболиста в составе испанской команды.

Напомним, что 30-летний форвард открыл счёт в воскресном матче с мадридским "Реалом", реализовав выход один на один.

"Вот, у него тоже удачный день. Молодчина!" - написала Лопырева в комментариях в твиттере.

"Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января до завершения нынешнего сезона.

Спортсмен расстался с Лопыревой в мае 2015 года.

Не пропустите: Смолов прокомментировал свой дебютный гол за "Сельту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето

"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов