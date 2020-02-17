Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту"
Виктория Лопырева, бывшая гражданская жена нападающего "Сельты" Фёдора Смолова, отреагировала на дебютный гол футболиста в составе испанской команды.
Напомним, что 30-летний форвард открыл счёт в воскресном матче с мадридским "Реалом", реализовав выход один на один.
"Вот, у него тоже удачный день. Молодчина!" - написала Лопырева в комментариях в твиттере.
"Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января до завершения нынешнего сезона.
Спортсмен расстался с Лопыревой в мае 2015 года.
Не пропустите: Смолов прокомментировал свой дебютный гол за "Сельту". | http://soccernews.ru
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