Лопырева высказалась о вручении Месси награды лучшему игроку года



Виктория Лопырева, посол чемпионата мира 2018 года в России, прокомментировала вручение награды лучшему футболисту года по версии ФИФА аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

"Месси абсолютно заслуженно взял награду лучшему футболисту. Всегда говорю во всех интервью, какой Лео гениальный футболист, очень болела за него и была рада победе! Я даже встала на ноги, когда объявили его фамилию", - приводят слова Лопыревой российские СМИ.

Напомним, что Месси занял первое место по результатам голосования среди тренеров и капитанов сборных команд, журналистов и болельщиков, набрав 46 голосов. Вторым стал голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38). На третьей позиции - португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

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