Лопырева заявила, что она гордится Дзюбой после ЧМ-2018

Теги россиязенит санкт-петербургартём дзюба

Лопырева заявила, что она гордится Дзюбой после ЧМ-2018

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева рассказала, что она испытывает гордость от игры на мундиале нападающего сборной России Артема Дзюбы.

"Очень важно, что у нас появились наши герои, наши футболисты. Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы. Это действительно вызывает гордость", - приводит слова Лопыревой "Чемпионат".

На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола (один - с пенальти) и отдал две результативные передачи. Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту команде Хорватии.

Не пропустите: Телеведущая Орзул рассказала о последствиях скандала после поцелуя с Дзюбой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" на длительный срок теряет Ари

"Краснодар" на длительный срок теряет Ари

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов