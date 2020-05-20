Лопырева заявила, что она гордится Дзюбой после ЧМ-2018

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева рассказала, что она испытывает гордость от игры на мундиале нападающего сборной России Артема Дзюбы.

"Очень важно, что у нас появились наши герои, наши футболисты. Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы. Это действительно вызывает гордость", - приводит слова Лопыревой "Чемпионат".

На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола (один - с пенальти) и отдал две результативные передачи. Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту команде Хорватии.

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