Лоран Блан имеет три варианта продолжения своей тренерской карьеры

Известный французский тренер Лоран Блан, последним клубом которого был ПСЖ, имеет три варианта продолжения своей карьеры, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, интерес к 52-летнему специалисту проявляют лондонский "Челси", "Лион" и "Эвертон". Сам Блан заинтересован в работе с "аристократами", однако его переезд на "Стэмфорд Бридж" будет возможен только в случае поступления ему предложения от чемпионов Англии.

Напомним, Мората не покинет "Челси". | soccernews.ru