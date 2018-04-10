Лоран Блан имеет три варианта продолжения своей тренерской карьеры
Известный французский тренер Лоран Блан, последним клубом которого был ПСЖ, имеет три варианта продолжения своей карьеры, информирует Le 10 Sport.
Так, по сведениям источника, интерес к 52-летнему специалисту проявляют лондонский "Челси", "Лион" и "Эвертон". Сам Блан заинтересован в работе с "аристократами", однако его переезд на "Стэмфорд Бридж" будет возможен только в случае поступления ему предложения от чемпионов Англии.
Напомним, Мората не покинет "Челси". | soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ грозит исключение из еврокубков из-за трансферов Неймара и Мбаппе
-
Девять российских футболистов вошли в число топ-500 лучших игроков мира
-
Топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
-
Громко хлопнуть дверью: "Ювентус" постарается достойно выступить в Мадриде
-
"Бавария" встретится с "Севильей" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Клопп назвал команды, которые ожидал увидеть в финале Лиги Чемпионов
-
Роналду станет третьим игроком, сыгравшим 150 матчей в Лиге Чемпионов
-
Мустафи: "Постараемся не совершить ошибок, допущенных "Барселоной"
-
Тер Штеген: "Сезон еще не закончен"
-
Роналду наложил вето на возможное 100-миллионное подписание "Реала"
-
В ПСЖ рассматривают двух звездных кандидатов на замену Кавани
-
Венгер: "Недооценки ЦСКА нет"
-
Пирло: "Реал" - "Ювентус"? В футболе все возможно"
-
Зидан и Аллегри определились с составами
-
"Бавария" и "Севилья" назвали составы
-
Лидеры "Барсы" определили одного из главных виновников в поражении от "Ромы"
-
Летом "Ювентус" планирует серьезно поработать на трансферном рынке
-
Венгер: "В ЦСКА собраны лучшие полузащитники России"
-
Стало известно, что Гвардиола сказал арбитру в перерыве матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
-
Ловрен: "Теперь футбольный мир будет уважать "Ливерпуль" еще больше"
-
"Атлетико" готов поднять зарплату Гризманну до уровня оклада Роналду
-
Паредес: "Манчини - серьезный тренер, именно он убедил меня перейти в "Зенит"
-
"Атлетико" нацелился на Паулиньо
-
"Ювентус" заинтересован в подписании двух хавбеков "Реала"
-
Переговоры между "Барселоной" и Умтити по новому контракту продвигаются медленно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21