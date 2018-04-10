Лоран Блан имеет три варианта продолжения своей тренерской карьеры

Теги лионэвертончелсилоран блан

Лоран Блан имеет три варианта продолжения своей тренерской карьерыИзвестный французский тренер Лоран Блан, последним клубом которого был ПСЖ, имеет три варианта продолжения своей карьеры, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, интерес к 52-летнему специалисту проявляют лондонский "Челси", "Лион" и "Эвертон". Сам Блан заинтересован в работе с "аристократами", однако его переезд на "Стэмфорд Бридж" будет возможен только в случае поступления ему предложения от чемпионов Англии.

Напомним, Мората не покинет "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов