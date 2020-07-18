Лоран Блан может возглавить "Барселону"
Назван второй претендент на пост главного тренера "Барселоны" в случае увольнения Кике Сетьена.
Ранее сообщалось, что возглавить "сине-гранатовых" может наставник второй команды Хавьер Гарсия Пимьента.
Однако теперь руководством клуба рассматривается ещё одна кандидатура. По информации Mundo Deportivo, это Лоран Блан.
Услуги француза "Барсе" предложил его агент Жорже Мендеш, имеющий серьёзные связи на "Камп Ноу".
Стоит отметить, что Блан во время игровой карьеры выступал за "блауграну" с 1996 по 1997 год. Что касается тренерской деятельности, то он в 2016 году покинул ПСЖ и с тех пор остаётся без работы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14