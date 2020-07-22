Лоран Блан может возглавить "Барселону"

Экс-тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан может стать новым главным тренером "Барселоны". Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, Блан является основным кандидатом на замену Кике Сетьена. Сам специалист хочет возглавить каталонский клуб.

Спортивный директор клуба Эрик Абидаль хочет видеть Блана в команде. Клубу нравится, что тренер прививает своим командам стиль, выстроенный на владении мячом.

Тренер находится без клуба с 2016 году.

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