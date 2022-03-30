Лоран Блан может возглавить клуб Лиги 1
Новым главным тренером "Лиона" может стать Лоран Блан, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, специалист может возглавить лионский клуб летом, сменив нынешнего наставника Петера Боса.
56-летний Блан ранее тренировал "Бордо", сборную Франции, ПСЖ и "Эр-Райян". 4-кратный чемпион Франции в качестве тренера.
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