Лоран Блан в дебютном матче в Катаре проиграл команде Хави

Новый главный тренер "Аль-Райяна" Лоран Блан неудачно дебютировал в чемпионате Катара.

Команда французского специалиста играла с "Аль-Саддом" под руководством Хави и проиграла со счётом 0:1.

Напомним, что Блан возглавил "Аль-Райян" в прошлую субботу, вернувшись к работе спустя 4,5 года.

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