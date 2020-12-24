Лоран Блан в дебютном матче в Катаре проиграл команде Хави

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Лоран Блан в дебютном матче в Катаре проиграл команде Хави

Новый главный тренер "Аль-Райяна" Лоран Блан неудачно дебютировал в чемпионате Катара.

Команда французского специалиста играла с "Аль-Саддом" под руководством Хави и проиграла со счётом 0:1.

Напомним, что Блан возглавил "Аль-Райян" в прошлую субботу, вернувшись к работе спустя 4,5 года.

Не пропустите: Хави не покинет "Аль-Садд" раньше 2022 года. | http://soccernews.ru
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