Лоран Блан возобновит тренерскую карьеру спустя 4,5 года

Известный французский тренер Лоран Блан близок к тому, чтобы трудоустроиться в Катаре, пишет RMC Sport.

По информации источника, о сотрудничестве с 55-летним специалистом договорился "Аль-Райян".

Таким образом, Блан вернётся к работе спустя 4,5 года. Летом 2016-го он покинул ПСЖ и с тех пор остаётся без команды.

За последний год француза сватали в "Барселону", "Лион", "Валенсию", "Фенербахче" и "Монако".

Не пропустите: "Шальке" подтвердил увольнение главного тренера. | http://soccernews.ru