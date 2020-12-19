Лоран Блан возобновит тренерскую карьеру спустя 4,5 года

Теги аль-райянлоран блан

Лоран Блан возобновит тренерскую карьеру спустя 4,5 года

Известный французский тренер Лоран Блан близок к тому, чтобы трудоустроиться в Катаре, пишет RMC Sport.

По информации источника, о сотрудничестве с 55-летним специалистом договорился "Аль-Райян".

Таким образом, Блан вернётся к работе спустя 4,5 года. Летом 2016-го он покинул ПСЖ и с тех пор остаётся без команды.

За последний год француза сватали в "Барселону", "Лион", "Валенсию", "Фенербахче" и "Монако".

Не пропустите: "Шальке" подтвердил увольнение главного тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вест Хэм" хочет в январе заполучить хавбека "Спартака"

"Вест Хэм" хочет в январе заполучить хавбека "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аль-Шорта Аль-Шорта 17 42
2 Аль-Райян Аль-Райян 17 38
3 Аль-Садд Аль-Садд 17 32
4 Аль-Гарафа Аль-Гарафа 17 28
5 Аль-Араби Аль-Араби 17 24
6 Аль-Сайлия Аль-Сайлия 17 23
7 Аль-Вакрах Аль-Вакрах 17 19
8 Аль-Ахли Аль-Ахли 17 19
9 Катар СК Катар СК 17 17
10 Аль-Хор Аль-Хор 17 14
11 Умм Салал Умм Салал 17 14
12 Аль-Шханех Аль-Шханех 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов