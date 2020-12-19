Лоран Блан возобновит тренерскую карьеру спустя 4,5 года
Известный французский тренер Лоран Блан близок к тому, чтобы трудоустроиться в Катаре, пишет RMC Sport.
По информации источника, о сотрудничестве с 55-летним специалистом договорился "Аль-Райян".
Таким образом, Блан вернётся к работе спустя 4,5 года. Летом 2016-го он покинул ПСЖ и с тех пор остаётся без команды.
За последний год француза сватали в "Барселону", "Лион", "Валенсию", "Фенербахче" и "Монако".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10