Лоран Косиельини стал игроком "Бордо"

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Лоран Косиельини стал игроком "Бордо"

Защитник "Арсенала" Лоран Косиельини перешел в "Бордо". Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По данным издания, детали контракта пока не оглашаются.

"Мы благодарим Лорана за все, что он сделал для команды. Желаем ему успехов в команде", - передает пресс-служба "канониров".

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдется французскому клубу 5 миллионов евро. Также игроком юыли заинтересованы "Лион" и "Ренн".

Косельни выступал в лондонском клубе с 2010 года. Вместе с клубом он завоевал три Кубка и два Суперкубка Англии. В минувшем сезоне он играл в 17 матчах в АПЛ, забив 3 гола.

А еще: "Бордо" и "Ренн" намерены купить Косиельни| http://soccernews.ru
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