Лоран Косиельни решил закончить карьеру

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Лоран Косиельни решил закончить карьеру

Фото твиттер "Арсенала" / Автор неизвестен

Известный французский футболист Лоран Косиельни принял решение "повесить бутсы на гвоздь".

Центральный защитник завершил карьеру в 36 лет и получил административную должность в "Бордо".

Косиельни является серебряным призёром Евро-2016, в его активе 51 матч и 1 гол за сборную Франции.

Большую часть клубной карьеры игрок провёл в лондонском "Арсенале" (2010-2019). С "канонирами" он взял 3 Кубка и 2 Суперкубка Англии.

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