"Лорд" забожил: Бендтнер забил отличный гол в чемпионате Норвегии

В матче чемпионата Норвегии "Русенборг" на выезде обыграл "Мельде" со счетом 2:1.

Один из мячей в этой встрече забил датский форвард гостей Никлас Бендтнер.

Видео: Классный мяч от Бендтнера.

29-летний Бендтнер выступает за "Русенборг" с 2017 года, провел за клуб 18 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: Отличный гол Вильи в МЛС. | http://soccernews.ru