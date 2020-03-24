Лоренсо Санс умер от коронавируса! В конце 90-ых он привел в "Реал" звезд, выиграл Лигу Чемпионов и вернул "сливочных" в когорту "экстра-топов"

Лоренсо Санс – один из самых успешных президентов в истории мадридского "Реала". Его правление положило начало возрождению "бланкос" на международной арене. Будучи у руля всего пять лет (1995-2000), большой функционер и бизнесмен выиграл две Лиги Чемпионов. Фантастическая сухая серия "королей" в самом престижном еврокубке затянулась на 32 сезона, пока не появился амбициозный Санс. Он принял клуб, который находился в патовой ситуации после провального руководства Рамона Мендосы, хотя также принадлежал к той хунте. Мадрид впервые в своей истории не попал в еврокубки. Действовать нужно было немедленно и решительно. Летнее межсезонье 1996, когда Галлахеры еще держались вместе, а "Wonderwall" пленил первые ряды мировых чартов, превратилось в трансферный перформанс "бланкос". 50 млн евро на подписание новых игроков – настоящее безумие в середине 90-х.



Предраг Миятович был ценной жемчужиной Санса, топ-приобретением, которое позволяло мечтать о больших победах. Серб обошелся мадридцам в 1 млрд 284 тыс. Песет (10 млн 272 тыс. долларов). "Валенсия", где балканец прошел трансформацию от плеймейкера к нападающему, не собиралась терять ни одного цента на трансфере своего ведущего бомбардира (27 мячей в кампании 95/96). Полная выплата клаусулы –принципиальная позиция "летучих мышей", с которой пришлось смириться боссам "Реала". Когда выяснилось, что Санс вел переговоры с Миятовичем весь предыдущий сезон, между двумя клубами вспыхнула серьезная медийная война. Жесткие заявления и взаимные обиды не прекращались в течение нескольких следующих месяцев. "Один из самых печальных дней в моей жизни. Жаль, что из-за коронавируса не удалось посетить Санса, ведь в больницу не пускали даже его близких. Я все еще не могу прийти в себя... Лоренсо был мне как отец. Это – замечательный человек", – признается Миятович.



Тем же летом Санс договорился с Роберто Карлосом, который перешел из "Интера" за 6 млн евро и стал эталоном игры современного латераля. Бразилец защищал цвета "Реала" до 2007 года. Шукер, Зеедорф, Иллгнер, Пануччи и Зе Роберто дополнили изысканный список трансферов тринадцатого президента в истории королевского клуба. Правда из перечисленных исполнителей в Испании торжествовали только хорват и немец, другие открылись за пределами Бернабеу. Зеедорф творил в "Милане", Зе Роберто радовал болельщиков "Байера" и "Баварии", Пануччи зажигал в "Роме". Дебютный сезон завершился победой в Примере и возвращением в Лигу Чемпионов, но Мадрид продолжало трясти изнутри. Это были неспокойные времена. Институциональный кризис, связанный с правлением Мендосы, не способствовал эффективной работе неоднородного совета директоров с противниками Санса. Берлускони понадобился один телефонный звонок, чтобы переманить Капелло, которого летом 1997 заменит Юпп Хайнкес. Немец никогда не подружится с раздевалкой, но сделает для Санса нечто особенное.



Президент продолжал искать звезд, чтобы усилить команду, хотя превзойти лето 1996 ему не удалось. Зимой 1998 приехал Карамбе, ради которого Санс несколько месяцев перетягивал канат с владельцами "Сампдории". Усилия не пропали даром – два гола француза против "Байера" и "Боруссии" приблизили европейскую мечту. Мадрид не касался Кубка Чемпионов 32 года. Последний раз это делала легендарная команда Yé-yé, которая победила "Партизан" в брюссельском финале со счетом 2:1 (1966). Подопечные Хайнкеса легко прошли первый групповой этап с такими соперниками как "Русенборг", "Олимпиакос" и "Порту", а на стадии 1/4 финала одолели "Байер". Далее – сложное противостояние с действующим чемпионом, "Боруссией" Д, которое решили голы Морьентеса и Карамбе на "Бернабеу" (2:0). Немецкий поединок завершился нулевой ничьей, блестящий Редондо не позволил мадридцам сложить оружие под давлением адского "Вестфааленштадион".



В финале ждал Ювентус – лучшая команда Кальчо, которая была доминирующей силой в Европе. Зидан, Дель Пьеро, Давидс, Дешам, Индзаги... Мало кто считал Мадрид фаворитом, несмотря на хороший кадровый потенциал. Миятович вышел на матч травмированным. Он скрыл собственное повреждения от Хайнкеса, но забил победный мяч (1:0). Санс был коронован в Европе. Началась новая победная эра в истории мадридцев. Президент танцевал "Ла Макарена" в ложе "Бернабеу". Седьмой кубок ЛЧ – его самое большое достижение, однако не единственное. После провальной кампании 98/99 (вице-чемпионы Испании проиграли киевскому "Динамо" в четвертьфинале ЛЧ, которое в том сезоне невероятным образом не прихлопнуло "Баварию" и не дошло до финала). Санс строит новый победный коллектив. Самым дорогим новичком "бланкос" с Висенте дель Боске у руля стал талантливый французский форвард Николя Анелька, за которого "Арсенал" получил 30 млн евро. Довершили ТОП-3 представителя Балкан –Элвир Бальич (21 млн) и Перица Огненович (8 млн). Оба ничем особенным не запомнились, зато значительно более дешевые футболисты – Сальгадо (6 млн), Эльгера (2,5 млн) и Макманаман (свободный агент) - реально давали результат. После серии выигранных трофеев Лиги Чемпионом с Флорентино Пересом многие начали забывать о тех славных временах, однако это совсем не отменяет тот факт, что Лоренсо Санс золотыми буквами вписал свои имя в историю мадридского "Реала"!