Льоренте хочет покинуть "Реал"

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Льоренте хочет покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте может сменить клуб летом, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист недоволен количеством игрового времени в королевском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд. Интерес к нему проявляет "Реал Сосьедад" и "Айнтрахт".

В этом сезоне 23-летний Льоренте провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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