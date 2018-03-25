Льоренте хочет покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте может сменить клуб летом, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист недоволен количеством игрового времени в королевском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд. Интерес к нему проявляет "Реал Сосьедад" и "Айнтрахт".

В этом сезоне 23-летний Льоренте провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Реал" собирается купить пять игроков летом. | http://soccernews.ru