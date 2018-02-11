Льоренте хочет вернуться в "Ювентус"

Форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Меня ждут потрясающие эмоции. В Турине я провел незабываемое время, выиграл пять титулов, достиг финала Лиги Чемпионов. Болельщики продолжают меня поддерживать в социальных сетях. Создается впечатление, что я играл там 10 лет, а не два.

"Ювентус" очень сложно покинуть. Я уходил с тренировочной базы в слезах. Трезеге сказал правду: "Только когда уходишь из "Ювентуса", начинаешь понимать, чего ты лишился". Я безумно скучаю и хотел бы вернуться. Это не просто особенный клуб, но еще и семья" - приводит слова Льоренте Football Italia.

Читайте также: "Ювентус" готовится к противостоянию с "Тоттенхэмом" по отчету команды из 4-го английского дивизиона. | http://soccernews.ru